Посол России оценил коньяк и икру из Приднестровья

Посол России в Молдавии Озеров: ПМР и Россия восстановят экономические связи

Россия и непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) восстановят экономические связи. Уверенность в этом выразил посол России в Молдавии Олег Озеров, передает РИА Новости.

«Это нормальные экономические связи, которые могут быть взаимовыгодными и для России, и для Приднестровского региона, поскольку регион промышленный, индустриальный, производит очень много высококлассной продукции, начиная с осетровой икры, коньяков и завершая промышленными товарами», — добавил Озеров.

По словам дипломата, в настоящее время сотрудничество Приднестровья и России развивается преимущественно в культурно-гуманитарных проектах. В числе факторов, мешающих его расширению, посол назвал отсутствие прямых авиарейсов в РФ из столицы Молдавии Кишинева.

Ранее в Кремле выразили готовность помогать Приднестровью в вопросах подачи газа. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.