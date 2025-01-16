В Кремле выразили готовность помогать Приднестровью с газом

Песков: Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах подачи газа

Москва готова помогать Приднестровской Молдавской республике (ПМР) в вопросах подачи газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, Москва будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью. Вместе с тем чисто логистически здесь, конечно, должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа, и контрактования — со стороны Молдовы», — добавил официальный представитель Кремля.

15 января стало известно об обещаниях России поставлять газ в Приднестровье в рамках гуманитарной помощи. Информацию об этом подтвердил глава региона Вадим Красносельский.