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14:25, 16 января 2025Бывший СССР

В Кремле выразили готовность помогать Приднестровью с газом

Песков: Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах подачи газа
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Москва готова помогать Приднестровской Молдавской республике (ПМР) в вопросах подачи газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, Москва будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью. Вместе с тем чисто логистически здесь, конечно, должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа, и контрактования — со стороны Молдовы», — добавил официальный представитель Кремля.

15 января стало известно об обещаниях России поставлять газ в Приднестровье в рамках гуманитарной помощи. Информацию об этом подтвердил глава региона Вадим Красносельский.

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