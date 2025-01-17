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11:59, 17 января 2025Экономика

Повторное включение 100 российских компаний в санкционные списки объяснили

РБК: Компании из РФ повторно внесли в SDN-лист ради усложнения снятия санкций
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Администрация уходящего президента США Джо Байдена повторно включила порядка 100 российских компаний в санкционные списки, чтобы усложнить избранному главе государства Дональду Трампа отмену ограничений. Так внесение российского бизнеса в SDN-лист объяснили опрошенные РБК эксперты.

В среду, 15 января, Минфин США повторно наложил блокирующие санкции с максимальными ограничениями почти на 100 российских организаций. Основанием для этой меры назвали президентский указ 13662, подписанный Бараком Обамой в марте 2014 года. Ранее для введения ограничений применяли указ 14024, утвержденный в феврале 2022 года.

По указу 13662 были наложены санкции на Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Мосбиржу и госкорпорацию ВЭБ.РФ, металлургические ТМК, «Северсталь» и предприятия военно-промышленного комплекса. Также были введены ограничения против китайских компаний, которые помогали проводить расчеты российской стороне.

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