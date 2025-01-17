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11:18, 17 января 2025Экономика

В Европе нашли способ продлить санкции против России

FT: ЕС работает над преодолением вето Венгрии на продление санкций против России
Вячеслав Агапов

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз прорабатывает различные меры, чтобы преодолеть возможное вето Венгрии на продление санкций против России. О найденном способе сообщает Financial Times (FT).

Ранее в декабре премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал лидерам стран ЕС, что применит вето на продление ограничений. Таким образом, срок действия санкционного режима истечет 31 января. Представитель Венгрии ждет инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, намеченной на 20 января: если американский лидер ослабит санкции, Орбан намерен сделать то же в рамках ЕС.

Если санкции не будут продлены, ЕС будет более не вправе удерживать у себя 190 миллиардов долларов замороженных активов России, которые удерживаются в международном депозитарии Euroclear и за счет доходов от которых спонсируется кредит для Украины в размере 50 миллиардов долларов. Отменятся и ограничения в торговле, а также ряд других запретов.

Одним из вариантов обойти вето в Европе называют закон 81-летней давности, бельгийский декрет времен Второй мировой войны. Он позволит королю бельгийцев Филиппу блокировать передачу замороженных активов. Однако руководство страны выступает против применения таких экстраординарных полномочий, так как этот шаг навредит двустороннему соглашению об инвестициях Бельгии и РФ.

Орбан призвал как можно скорее и в максимально полном объеме пересмотреть санкции против России. По его словам, ситуацию нужно проанализировать с точки зрения того, какие шаги будут рациональными, а какие нет.

Будапешт рассчитывает, что антироссийские санкции, разрушающие экономику Европы, будут отменены с окончанием конфликта на Украине. По словам Орбана, позицию Венгрии по пересмотру санкций против России в Евросоюзе разделяет «пара стран», остальные же пока к этому не готовы.

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