При взрыве газа в жилом доме в российском городе погиб человек

При взрыве газа в жилом доме в Богородске погиб человек

В результате взрыва газа в жилом доме в Богородске Нижегородской области погиб человек. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Еще один человек пострадал.

В результате ЧП в здании обрушились межквартирные перегородки. В настоящее время возгорание локализовано на площади 250 квадратных метров. На месте работают более 70 специалистов ведомства и 24 единицы техники.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России спасли из пожара в Богородске семь человек. Кроме того, эвакуированы 16 человек.

Ранее в Петрозаводске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали четыре человека. Двое из пострадавших извлечены сотрудниками МЧС из-под завалов.