Приговор экс-сотруднику генконсульства США в России оставили без изменения

В Новосибирске суд отклонил апелляцию экс-сотрудника генконсульства США Шонова

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову, осужденному за сотрудничество с американскими спецслужбами. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор иностранца оставили без изменения.

1 ноября Приморский краевой суд приговорил Шонова к четырем годам и 10 месяцам колонии общего режима. Мужчину также оштрафовали на миллион рублей. Еще у него конфисковали 400 тысяч рублей и электронное устройство, с помощью которого он совершал преступление. Экс-сотрудника генконсульства США в России признали виновным по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

О задержании Шонова оперативниками ФСБ России стало известно минувшей весной. 16 мая ему предъявили обвинение. Мужчина признал свою вину. Он является гражданином России и более 25 лет работал в генконсульстве США во Владивостоке.