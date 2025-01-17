Призыв лишить лидера группы «Мумий Тролль» почетного звания прокомментировали

Власти Владивостока не получали обращений о лишении Лагутенко почетного звания

В думе Владивостока рассказали, что не получали обращений о лишении уехавшего из России рок-музыканта и лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко звания почетного гражданина. Об этом пишет РИА Новости.

«Согласно положению, звания могут быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. Присвоение звания не зависит от факта рождения удостоенных его лиц в городе Владивостоке или проживания на его территории», — сказали власти города.

По словам председателя совета почетных граждан Владивостока и Приморского края Светланы Морозовой, она намерена обращаться в городскую думу для поиска правовых инструментов, чтобы лишить артиста звания.

Ранее «Российская газета» сообщила, что с инициативой лишить музыканта почетного звания выступили представители общественности и некоторые почетные граждане города.

До этого стало известно, что Илья Лагутенко решил отправиться на гастроли, чтобы восстановить сгоревший в Калифорнии дом стоимостью 2,8 миллиона долларов.