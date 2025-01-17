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10:07, 17 января 2025Силовые структуры

Расправившийся с киллером Михаила Круга осужденный пожизненно лидер ОПГ женился в колонии

Shot: Осужденный пожизненно лидер ОПГ «Тверские волки» Осипов женился в колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

Расправившийся с киллером Михаила Круга осужденный пожизненно последний лидер организованной преступной группировки (ОПГ) «Тверские волки» 47-летний Александр Осипов, известный по кличке Младший волк, женился в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Бракосочетание прошло в исправительной колонии № 6 (ИК-6) «Снежинка», расположенной в Хабаровском крае, где Осипов отбывает пожизненный срок. При оформлении брака он взял фамилию супруги. Теперь же Младшего волка зовут Александр Ширшов.

Об избраннице фигуранта известно, что это 39-летняя жительница поселка Троицкий, расположенного в Свердловской области. Она работала секретаршей в различных судах региона и у нее есть большое количество неоплаченных кредитов. С Осиповым она познакомилась, когда тот отбывал наказание в ИК-56 «Черный беркут». Она ходила к нему на свидания и носила передачки. Спустя два года после этапирования осужденного в ИК-6 пара решила пожениться.

В настоящий момент Младший волк находится в тверском СИЗО-1 — Тверском централе. В ближайшее время ему предстоят суды по уголовному делу о расправе над музыкантом Михаилом Кругом. На заседаниях фигурант встретится с бывшим подельником по ОПГ Александром Агеевым.

Ранее сообщалось, что военком Твери отказался отправлять в зону специальной военной операции (СВО) члена ОПГ «Тверские волки» Агеева, отбывающего пожизненное наказание за расправу над шансонье.

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