Актриса Рене Зеллвегер заявила, что пробегает 1,5 километра в неделю ради фигуры

Американская актриса Рене Зеллвегер раскрыла секрет подтянутой фигуры. О своих тренировках она поговорила с партнером по фильмам о приключениях Бриджит Джонс Хью Грантом для издания Vogue.

Грант отметил, что Зеллвегер находится в пугающе хорошей форме по сравнению с Бриджит Джонс, и попросил рассказать, что она для этого делает. В ответ 55-летняя актриса подчеркнула: она не считает, что ее героиня была «не в форме». «Она просто отличается от меня. Больше скажу, у нее есть некоторые приятные особенности в некоторых местах, которые не появятся у меня естественным образом без небольшого дополнительного усилия. Ради собственного здравомыслия я бегаю», — заявила звезда.

По словам Зеллвегер, она пробегает по миле в день три раза в неделю — всего около 1,5 километра. Кроме того, в ее режим дня включены приседания. «Я должна их делать. У меня грыжа межпозвоночного диска», — объяснила актриса.

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