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10:08, 17 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали три правила выбора огурцов

Диетолог Чехонина заявила, что нужно покупать огурцы в индивидуальной упаковке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Юлия Чехонина назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» три правила, которым нужно следовать при покупке огурцов в магазине. Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на платформе «Смотрим».

По словам Чехониной, при выборе овощей следует выбирать те, которые имеют не самую высокую цену, но при этом продаются в индивидуальной упаковке. Диетолог отметила, что эта упаковка защищает огурец от повреждений при транспортировке, а также от проникновения бактерий.

Агапкин при этом подчеркнул, что нужно избегать огурцов, помещенных в лоток с пищевой пленкой. Он объяснил, что таким образом овощи упаковывают уже на месте продажи. «Транспортировали их в открытой таре. Гарантий [безопасности] нет», — заявил врач.

Наконец, рассказала Чехонина, лучше покупать огурцы, выращенные в России. Она объяснила, что отечественные овощи более свежие, так как быстрее поступают на прилавок. «Меньше шансов на то, что будут признаки порчи», — добавила диетолог.

Ранее биолог Екатерина Баранова назвала правила выбора помидоров. Она рассказала, что при покупке важно обращать внимание на их размер.

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