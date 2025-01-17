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19:59, 17 января 2025Забота о себе

Россиянам назвали указывающие на рак простаты симптомы

Врач Орлов назвал примесь крови в моче одним из симптомов рака простаты
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shakirov Albert / Shutterstock / Fotodom

Рак простаты занимает второе место по заболеваемости онкологией у мужчин. Как не упустить тревожные сигналы организма, рассказал заместитель главврача по медицинской части СПб ГБУЗ Клинической больницы Святителя Луки Игорь Орлов, его цитирует «Пятый канал».

По словам специалиста, мужчине следует насторожиться при затрудненном мочеиспускании, примеси крови в моче, а также боли и подъеме температуры, связанным с ухудшением качества мочеиспускания.

«Причины могут быть не только в предстательной железе. Это могут быть опухолевые поражения или мочекаменная болезнь. Поэтому при появлении таких симптомов нужно просто прийти к специалисту», — сказал Орлов, добавив, что врач назначит перечень обследований для постановки диагноза.

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Орлов подчеркнул, что нельзя заниматься самолечением. Он обратил внимание на обилие рекламы разных препаратов, включая БАДы, которые обещают решить проблемы со здоровьем. «И потом бывает, что происходит точка невозврата, что уже поздно. Поэтому не нужно заниматься самолечением. Это такой постулат, который, наверное, говорим мы все врачи очень часто», — предостерег он.

Записаться к врачу на прием следует, как только появились неприятные симптомы, и не запускать болезнь. Орлов отметил, что мужчины старше 50 лет должны ежегодно проходить обследование у уролога и сдавать анализ крови на простатический специфический антиген.

Ранее медсестра назвала нормальную частоту мочеиспусканий за ночь для здорового человека. По ее словам, потребность в туалете один раз за ночь не является чем-то необычным для людей младше 60 лет.

ЖЗЛ
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