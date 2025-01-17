Россиянам предложили туры на зимний пляжный курорт дешевле 100 тысяч рублей

АТОР: Туры в Гоа в феврале предлагают дешевле 100 тысяч рублей

Индийский штат Гоа пользуется большим спросом у россиян этой зимой, туры туда предлагают дешевле 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, у компании Fun&Sun есть пакеты для двоих в феврале от 99 тысяч рублей. В предложение включены восемь ночей в отеле «две звезды» с завтраками и чартерный перелет.

Аналогичный тур в трехзвездочную гостиницу оператор Anex продает за 141 тысячу рублей. У Space Travel поездка на пляжный курорт в отель такого же уровня на 10 ночей стоит от 180 тысяч.

Отдых в четырехзвезчной гостинице в Гоа обойдется россиянам в 183-218 тысяч, а размещение в отеле «пять звезд» стоит от 203 тысяч рублей за двоих.

Ранее сообщалось, что россияне полюбили путешествовать в одиночку. Спрос на такие поездки вырос на 18 процентов.

