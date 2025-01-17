Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:08, 17 января 2025Путешествия

Россиянам предложили туры на зимний пляжный курорт дешевле 100 тысяч рублей

АТОР: Туры в Гоа в феврале предлагают дешевле 100 тысяч рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Punit Paranjpe / Reuters

Индийский штат Гоа пользуется большим спросом у россиян этой зимой, туры туда предлагают дешевле 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, у компании Fun&Sun есть пакеты для двоих в феврале от 99 тысяч рублей. В предложение включены восемь ночей в отеле «две звезды» с завтраками и чартерный перелет.

Материалы по теме:
«Путешествие в совершенной форме» Туристам больше не нужны популярные места и развлечения. Чего они захотели в 2025 году?
«Путешествие в совершенной форме»Туристам больше не нужны популярные места и развлечения. Чего они захотели в 2025 году?
9 января 2025
«Обожают российских туристов» Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
«Обожают российских туристов»Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
8 октября 2024

Аналогичный тур в трехзвездочную гостиницу оператор Anex продает за 141 тысячу рублей. У Space Travel поездка на пляжный курорт в отель такого же уровня на 10 ночей стоит от 180 тысяч.

Отдых в четырехзвезчной гостинице в Гоа обойдется россиянам в 183-218 тысяч, а размещение в отеле «пять звезд» стоит от 203 тысяч рублей за двоих.

Ранее сообщалось, что россияне полюбили путешествовать в одиночку. Спрос на такие поездки вырос на 18 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Курская область — это разменная монета». ВСУ перебрасывают резервы и технику НАТО в российское приграничье. Что затеял Киев?

      Орбан призвал защитить «Турецкий поток»

      Муфтий обвинил мусульман в трусости из-за отмененной фетвы о многоженстве и попал на видео

      На Кавказе объявили режим опасности БПЛА

      Ростовчанин оказался в списке на освобождение из плена ХАМАС

      В российском городе из-за оттока мигрантов к уборке улиц привлекли школьников

      Орбан заявил о невозможности конкурировать с украинскими фермерами

      Названа возможная причина серьезного ДТП с россиянами на Шри-Ланке

      Собиравшийся воевать за Украину россиянин попался ФСБ при переходе границы

      В Великобритании оценили возможность отправки миротворцев на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше