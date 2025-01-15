Спрос на одиночные путешествия у россиян вырос на 18 процентов

В январе 2025 года спрос на одиночные поездки у россиян вырос на 18 процентов. Это выяснил сервис бронирования «Твил», данные исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как пишет источник, россияне полюбили путешествовать в одиночку, потому что так туристы сами решают, куда именно едут, где останавливаются, как питаются и какие экскурсии заказывают.

По данным компании, в январе самыми востребованными направлениями для одиночных поездок стали Москва и Санкт-Петербург, эти города собрали 15 процентов бронирований. На втором месте оказался город Сочи, а на третьем — Краснодар (10 и 3 процента одиночных бронирований соответственно).

Ранее сообщалось, что российские туристы расхотели отдыхать в Турции. В стране не прогнозируют увеличения числа гостей из-за постоянного роста цен на отдых.