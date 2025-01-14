Россияне расхотели отдыхать в Турции

РСТ: В Турции не ждут роста турпотока из России в 2025 году

Турецкие отельеры не ждут роста турпотока из России в 2025 году. О том, что соотечественники расхотели отдыхать в этой популярной пляжной стране, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В источнике говорится, что представители гостиничного бизнеса Турции не прогнозируют увеличения числа российских туристов из-за постоянного роста цен на отдых в местных отелях и ослабления рубля. По их мнению, в 2025 году турпоток в страну может вырасти за счет путешественников из Германии, Великобритании и Франции.

По мнению президента Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB) Фируза Балыкая, чтобы избежать снижения турпотока из России, местным отелям нужно учитывать конкуренцию с такими странами, как Египет, где цена отдыха на треть ниже.

Ранее турецкий экономист Хикмет Байдар заявил, что российские туристы будут меньше жаловаться на стоимость отдыха в Турции в 2025 году. По его словам, это станет возможно благодаря внедряемым властями инструментам.

