Россиянам раскрыли цены на отдых на люксовом африканском острове

АТОР: Зимой 2025 года цены туров на Маврикий стартуют от 190 тысяч рублей

Зимой 2025 года цены туров на Маврикий стартуют от 190,2 тысячи рублей с человека. Стоимость отдыха на люксовом африканском острове раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов PAC Group, за такую цену можно приобрести путевку с перелетом из Москвы с пересадкой и проживанием в четырехзвездочном отеле. Однако почти все клиенты туроператора выбирают пятизвездочный отдых на Маврикии, который обходится дороже — в 450–500 тысяч рублей с человека.

В PAC Group также подчеркнули, что на остров едут не только обеспеченные туристы, но и опытные путешественники, повидавшие много стран. Они ценят местные высококлассные отели, тропическую природу, шикарные пляжи, а также интересные экскурсии. «Такого сочетания нет ни на Мальдивах, ни на Сейшелах», — отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что российский турпоток на Маврикий увеличился на 84,3 процента — до 28,7 тысячи визитов. Таким образом, в 2024 году соотечественники поставили новый рекорд по поездкам на африканский остров.

