Россиянина оштрафовали на несколько миллионов за пост в соцсетях

Нижегородца оштрафовали на 4 миллиона рублей за пост о Маресьеве и Матросове

В Нижегородской области мужчине назначили штраф в размере 4 миллионов рублей за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По данным следствия, в марте 2023 года россиянин опубликовал в соцсетях искаженную информацию о подвигах участников Великой Отечественной войны. Выяснилось, что в размещенном им посте говорилось о героях СССР Александре Матросове и Алексее Маресьеве.

Нижегородец был признан виновным по части 4 статьи 354.1 (Реабилитация нацизма) Уголовного кодекса РФ. Помимо штрафа, его лишили права заниматься администрированием сайтов и размещением материалов в интернете в течение трех лет.

Ранее двух жителей Калужской области приговорили к исправительным работам за попытку потушить Вечный огонь. Их признали виновными по статье о реабилитации нацизма.