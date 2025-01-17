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13:18, 17 января 2025Россия

Россиянка избила испачкавшегося младенца до реанимации

Жительница Омской области избила до реанимации 11-месячного сына
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Омской области

Жительница Омской области жестоко избила 11-месячного сына. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК по региону.

По информации следователей, ранее судимая 19-летняя россиянка нанесла ребенку несколько ударов ногами, после чего у пострадавшего был диагностирован перелом ребер и другие травмы. Отмечается, что действия женщины квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью.

В свою очередь, Telegram-канал 112 уточняет, что мать избила ребенка до такой степени, что младенца пришлось госпитализировать в реанимацию. Свои действия женщина объяснила тем, что ее сын открыл задвижку печки и измазался в саже, поэтому она решила «наказать» испачкавшегося ребенка.

Суд принял решение отправить мать пострадавшего под стражу на два месяца. «В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов, в обязанности которых входило осуществление контроля за обвиняемой, а также условиями жизни и воспитания ребенка», — сообщили в СК.

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