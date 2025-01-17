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14:31, 17 января 2025Россия

Россиянка заявила об угрозах учителя биологии «вырвать ноги» ее сыну

Жительница Иркутской области заявила о поступающих сыну угрозах от учителя школы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Жительница Иркутской области заявила о поступающих ее 11-летнему сыну угрозах от школьного учителя биологии, которые та высказывает ему в личных сообщениях. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как пишет издание, сын россиянки учится в одном классе с ребенком педагога. Дети дружили, но вскоре перестали общаться якобы из-за того, что один из них стал хуже учиться и требовал от одноклассника повлиять на мать, чтобы та ставила ему хорошие оценки.

Спустя время 11-летний ученик решил поиграть с петардами около дома учителя биологии, но две «бомбочки» залетели в подъезд и взорвались. Педагог написала заявление в полицию, а также отправила несколько сообщений самому школьнику и его матери.

Со слов россиянки, учитель высказалась о «взбунтовавшихся генах отца-тюремщика» и якобы грозилась «вырвать ноги» ее сыну.

Педагог признала лишь часть сообщений, которые отправила матери ученика, и как утверждает издание, признала, что «перегнула палку». При этом она отрицает, что отправляла сообщения непосредственно школьнику.

«[Одноклассник] заблокировал [моего сына] в соцсетях и мессенджере после того, как писал ему угрозы. Мой ребенок [больше] не мог со своего телефона отправить ему сообщения, вот и воспользовался моим. Я об этом и не знала. Даже не сразу увидела эту переписку», — заявила педагог, добавив, что наказала сына лишением новогоднего подарка.

После инцидента с петардами со школьником провели беседу в подразделении по делам несовершеннолетних. А в ситуации с сообщениями, как заверила директор образовательного учреждения, «разбираются в стенах школы».

«Во-первых, провела индивидуальную беседу с учителем биологии. Мы проработали моменты, которые не нужно было допускать в ситуации. Во-вторых, в моем присутствии будет проведен круглый стол, на котором соберутся обе стороны конфликта: мама школьника, педагог», — заключила директор Елена Кармадонова.

Ранее в Санкт-Петербурге учительница решила родить от бывшего ученика и поплатилась. Она настойчиво писала юноше в Telegram и предлагала сдать биоматериалы, ее действия попали под уголовную статью.

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