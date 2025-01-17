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08:27, 17 января 2025Силовые структуры

Российские полицейские задержали объявленного в розыск Интерполом иностранца

В Приморье полицейские задержали иностранца, объявленного в розыск Интерполом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

В Артеме полицейские задержали 37-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, разыскиваемого по каналам Интерпола за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, на родине задержанный совершил мошеннические действия в отношении своего земляка. Ущерб составил более 19,5 миллиона рублей. Затем иностранец сбежал из страны, чтобы избежать ответственности за содеянное. Но его объявили в международный розыск по каналам Интерпола.

Сейчас мужчина арестован, решается вопрос о его экстрадиции на родину.

Ранее в Приангарье полицейские задержали иностранца, находившегося в розыске Интерпола.

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