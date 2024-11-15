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11:46, 15 ноября 2024Силовые структуры

Российские полицейские задержали находившегося в розыске Интерпола иностранца

Интерпол нашел в сибирской тайге находившегося в розыске иностранца
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Приангарье полицейские задержали иностранца, находившегося в розыске Интерпола. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, 22-летний мужчина совершил у себя на родине тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней. Чтобы скрыться от правосудия, в апреле он приехал в Россию на заработки. Осенью его объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Сотрудникам полиции удалось установить, что подозреваемый находится в удаленной части региона, в вахтовом поселении. Оперативники совместно со службой безопасности предприятия задержали подозреваемого.

Ранее сообщалось, что инсценировавшему смерть из-за долгов российскому судебному приставу грозит Интерпол.

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