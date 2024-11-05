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10:26, 5 ноября 2024Силовые структуры

Инсценировавшему смерть из-за долгов российскому судебному приставу грозит Интерпол

Сотрудник ФССП из Москвы инсценировал смерть в Турции, чтобы не отдавать деньги
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) из Москвы инсценировал свою смерть в Турции из-за долгов, и теперь ему грозит Интерпол. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, фигуранта зовут Тимурлан Джавриев. Он работал в ФССП и занимался освобождением имущества и автомобилей граждан от ареста после погашения долгов. В какой-то момент он стал предлагать должникам платить ему напрямую наличными деньгами по фиксированным ценам, которые были в разы ниже официальных. Так, 500 тысяч рублей он предлагал заплатить за автомобиль, а за квартиру — один миллион рублей. Взамен он выдавал гражданину фальшивые документы о снятии ареста. Таким образом от действий Джавриева пострадали 29 человек, двое из них обратились к правоохранителям. После того как его деятельность вскрылась, мужчина сбежал в Стамбул. Находясь в Турции, он продолжил обманывать должников, теперь в своем Telegram-канале. Каким именно образом действовал аферист, не уточняется. Однако ему удалось обмануть еще 60 человек.

По информации Mash, в отношении Джавриева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Он объявлен в федеральный розыск. После этого он записал на видеокамеру прощальное видео, которое назвал «Последнее видео». Затем, спустя некоторое время, когда ситуация стала стабилизироваться, Джавриев позвонил родным и сказал, что видео — ложное и на самом деле он жив и находится в Бишкеке. Его родственники передали информацию полицейским. Отмечается, что пострадавшие от его действий готовят коллективное заявление в Интерпол для того, чтобы вернуть афериста в Россию.

Ранее сообщалось, что в Москве осудят местную жительницу, которая заказала расправу над собственным сыном за один миллион рублей, и ее 51-летнюю подругу, подыскавшую киллера для совершения преступления.

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