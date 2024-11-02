Россиянка заказала расправу над сыном за миллион рублей своей подруге и попалась

В Москве осудят женщину, заказавшую убийство сына за 1 млн рублей своей подруге

В Москве осудят местную жительницу, которая заказала расправу над собственным сыном за один миллион рублей, и ее 51-летнюю подругу, подыскавшую киллера для совершения преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Женщинам предъявлено обвинение по статьям 30, 105 («Покушение на организацию убийства по найму») и 33, 105 («Пособничество в совершении покушения на убийство по найму») УК РФ. В настоящее время они находятся под стражей.

По версии следствия, 68-летняя жительница столицы решила организовать расправу над 42-летним сыном, испытывая к нему личную неприязнь. Для этого она привлекла свою подругу, которая подыскала возможного исполнителя. В период с 6 декабря 2023 года по 22 января 2024-го женщины склоняли потенциального киллера к преступлению, пообещав заплатить один миллион рублей.

Мужчина же, в свою очередь, не захотел совершать расправу и обратился в полицию, где сообщил о планах злоумышленниц. В рамках мероприятия по задержанию силовики инсценировали расправу над 42-летним сыном москвички, после чего заказчица передала знакомому через подругу 500 тысяч рублей. Женщин задержали.

Ранее в Белгороде следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Ростовской области, которая решила избавиться от мужа и заказала его киллеру за 200 тысяч рублей.