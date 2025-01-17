Российский аэропорт закрыли из-за угрозы атаки беспилотников

Аэропорт Владикавказа закрыли из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Он уточнил, что режим опасности из-за беспилотников действует на территории всей республики. В авиагавани Владикавказа введен план «Ковер»: рейсы не принимают и не выпускают.
«Продолжает круглосуточно работать оперативный штаб. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — добавил Меняйло.
Ранее пилоты Red Wings увидели неизвестный дрон во время рейса. Объект черного цвета находился на высоте полета на расстоянии 300 метров от самолета.