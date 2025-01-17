Российский тревел-блогер составил рейтинг лучших стран для путешествий, в которых побывал в 2024 году. Своим мнением он поделился на странице @denis.anisimkov в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Самую высокую оценку — 10/10 — он поставил Чили за невероятную природу и вкусную еду. Шри-Ланка, Таиланд и Индонезия получили 9 баллов из 10, а Турция, ОАЭ, Кыргызстан и Вьетнам — 8 баллов. А оценку 7/10 получила Малайзия.

Ранее этот же тревел-блогер назвал Южную Корею и Кубу двумя худшими странами для переезда и путешествий. По словам автора ролика, Южная Корея очень переоценена, поскольку там очень скучно, цены завышены, а еда — на любителя.