Ростовчанин оказался в списке на освобождение из плена ХАМАС

TOI: Ростовчанин Труфанов оказался в списке на освобождение из плена ХАМАС

Ростовчанин Александр Труфанов, попавший в плен радикального палестинского движения ХАМАС, оказался в списке на освобождение в рамках первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel (TOI).

В список на освобождение вошли 33 человека. Он составлен не в порядке освобождения и не указывает на состояние заложников. Израиль считает, что большинство из них живы.

Отмечается, что семьи заложников уже оповестили. Первыми отпустят три человека, однако не уточняется, кто это будет. Предварительно, передача произойдет 19 января в 16:00 по московскому времени.

Ранее Израиль и ХАМАС подписали соглашение по сектору Газа, включающее прекращение огня и обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Известно, что в документ были внесены итоговые правки.