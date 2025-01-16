Стало известно о подписании соглашения по Газе между Израилем и ХАМАС

Al Arabiya: Израиль и ХАМАС подписали соглашение по сектору Газа

Израиль и ХАМАС подписали соглашение по сектору Газа, включающее прекращение огня и обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, передает ТАСС.

«Все стороны подписали соглашение по сектору Газа», — заявили собеседники канала. Стало известно, что в документ были внесены итоговые правки.

Ранее агенсттво Reuters сообщило, что последние споры о соглашении между ХАМАС и Израилем были разрешены.

Накануне стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе. Соглашение вступит в силу 19 января. Стороны также договорились об освобождении заложников.