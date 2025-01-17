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11:09, 17 января 2025Мир

Румыния подняла в воздух истребители из-за нарушения воздушных границ

Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 из-за нарушения воздушных границ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 из-за нарушения воздушных границ. Об этом сообщает издание Defense Romania со ссылкой на румынское Министерство национальной обороны.

«Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировали нарушения воздушного пространства. В связи с этим в 01:35 два истребителя F-16 из 86-й авиабазы Борча были подняты в воздух», — говорится в материале.

В то же время Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям об установлении мер по оповещению населения в городе Тулча и его окрестностях. При этом в 03:30 по местному времени было объявлено о прекращении мер оповещения населения, а в 03:48 истребители уже вернулись на базу.

Министерство национальной обороны страны провело расследование на месте и ​​обнаружило за пределами населенного пункта Плауру недалеко от границы с Украиной следы возможного удара беспилотника.

15 января Польша подняла в воздух военную авиацию из-за якобы действий России на Украине. В состояние повышенной боевой готовности были также приведены польские системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

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