Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:54, 17 января 2025Россия

Сенатор раскрыл стратегию Трампа в отношении России

Сенатор Пушков: Трамп пойдет на все для национальной безопасности США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков предположил, какой будет политика избранного президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков раскрыл стратегию Трампа в отношении России и написал, что политик пойдет на все для обеспечения национальной безопасности США.

«"Америка превыше всего" — не только его лозунг, но и убеждение. Ему не нужны конфликты, способные угрожать самим Штатам. Но отстаивать то, что он считает интересами США, он намерен жестко и напористо», — подчеркнул сенатор.

Ранее Пушков предрек Трампу серьезную борьбу за Голливуд. «Борьба за душу Америки — это выражение самого Трампа — предстоит нешуточная», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден перед уходом с должности хотел вновь раскритиковать Путина, но не смог. Он произнес бессвязный набор слов

      В подъезде Москвы нашли младенца рядом со спящей пьяной матерью

      Названа нормальная для здорового человека частота мочеиспусканий за ночь

      Оставшийся в одной пижаме погорелец из Лос-Анджелеса пожаловался на отсутствие помощи

      Россиянам рассказали о сроках и правилах хранения готовых блюд

      Актриса пришла на ужин в прозрачном платье без бюстгальтера

      Адвокат рассказал о любопытной коллизии в деле генерала Попова

      Сенатор раскрыл стратегию Трампа в отношении России

      В Словакии обвинили Киев в растрате западной помощи из-за коррупции

      С танкера Eagle S сняли обвинения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше