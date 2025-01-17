Сенатор раскрыл стратегию Трампа в отношении России

Сенатор Пушков: Трамп пойдет на все для национальной безопасности США

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков предположил, какой будет политика избранного президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков раскрыл стратегию Трампа в отношении России и написал, что политик пойдет на все для обеспечения национальной безопасности США.

«"Америка превыше всего" — не только его лозунг, но и убеждение. Ему не нужны конфликты, способные угрожать самим Штатам. Но отстаивать то, что он считает интересами США, он намерен жестко и напористо», — подчеркнул сенатор.

Ранее Пушков предрек Трампу серьезную борьбу за Голливуд. «Борьба за душу Америки — это выражение самого Трампа — предстоит нешуточная», — отметил он.