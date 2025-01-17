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00:33, 17 января 2025Мир

Трампу предрекли серьезную борьбу за Голливуд

Сенатор Пушков предрек Трампу серьезную борьбу за Голливуд
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу предстоит серьезная «борьба за душу Америки» — Голливуд. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что Голливуд является одной из главных площадок формирования ценностей современных США, что понимает Трамп. «Борьба за душу Америки — это выражение самого Трампа — предстоит нешуточная», — подчеркнул он.

Ранее Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта специальными послами в Голливуде. «Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предложат», — заявил он. Политик также заверил, что Голливуд ожидает «золотой век».

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