Трампу предрекли серьезную борьбу за Голливуд

Сенатор Пушков предрек Трампу серьезную борьбу за Голливуд

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу предстоит серьезная «борьба за душу Америки» — Голливуд. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что Голливуд является одной из главных площадок формирования ценностей современных США, что понимает Трамп. «Борьба за душу Америки — это выражение самого Трампа — предстоит нешуточная», — подчеркнул он.

Ранее Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта специальными послами в Голливуде. «Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предложат», — заявил он. Политик также заверил, что Голливуд ожидает «золотой век».