Трамп назначил Сталлоне и Гибсона спецпослами в Голливуде

Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта спецпослами в Голливуде

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта специальными послами в Голливуде, сообщает Variety.

«Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предложат», — заявил политик, предрекая «золотой век Голливуда».

По словам Трампа, задачей актеров будет восстановить Голливуд, «который за последние четыре года потерял много клиентов в зарубежных странах».

Ранее избранный лидер заявил, что его новая команда будет свободна от людей, страдающих «психозом Трампа» — людей, которые состояли в администрации политика, но позже критиковали его.