Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:55, 16 января 2025Культура

Трамп назначил Сталлоне и Гибсона спецпослами в Голливуде

Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта спецпослами в Голливуде
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта специальными послами в Голливуде, сообщает Variety.

«Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предложат», — заявил политик, предрекая «золотой век Голливуда».

По словам Трампа, задачей актеров будет восстановить Голливуд, «который за последние четыре года потерял много клиентов в зарубежных странах».

Ранее избранный лидер заявил, что его новая команда будет свободна от людей, страдающих «психозом Трампа» — людей, которые состояли в администрации политика, но позже критиковали его.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер режиссер и сценарист Дэвид Линч

      Стало известно о подписании соглашения по Газе между Израилем и ХАМАС

      В НАТО задумали создать щит против России

      Трамп назначил Сталлоне и Гибсона спецпослами в Голливуде

      Гендиректор Пушкинского музея покинет свой пост

      Отказ выпустить Порошенко с Украины в командировку объяснили

      Кулеба назвал главным желанием окончание конфликта и рыбалку на карася

      Российская волейболистка назвала главные минусы жизни в Италии

      Глава Крыма оценил ситуацию с мазутом на побережье полуострова

      В НАТО назвали призыв к войне призывом к миру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше