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15:08, 17 января 2025Бывший СССР

Стало известно об ударе по объекту ВСУ в Кривом Роге

«РВ»: ВС России ударили по объекту ВСУ в неработающем заведении в Кривом Роге
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в здании авиационного колледжа в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Мощные ракетные удары нанесены по объекту врага в Кривом Роге», — подчеркнули авторы. По информации «РВ», ВС России поразили здание неработающего учебного заведения, используемое для нужд ВСУ.

Сообщения о взрывах в Кривом Роге опубликовало издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале в 13:16 и 13:30 17 января. Как отмечает «Страна.ua» в своем Telegram-канале, в здании располагался Криворожский колледж Национального авиационного университета Украины.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС России по наемникам из Румынии в Одесской области. По его данным, удар был нанесен в направлении паромной переправы.

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