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17:50, 17 января 2025Ценности

Стилист Лисовец оценил современные тренды словами «голые жопы и вульгарность»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Larry Busacca / Getty Images

Российский стилист Влад Лисовец оценил современные тренды словами «голые жопы и вульгарность». Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

52-летний знаток моды высказался о своих любимых брендах. В том числе он упомянул немецкую марку Jil Sander, приложив снимки из ее коллекций.

При этом эксперт сравнил продукцию предпочитаемых им компаний с современными трендами. «Их [любимых брендов] философия меня поднимает ввысь, отрывает от земли, заставляет понимать, что еще не все превратилось в #trend — толстые голые жопы, губы, брови с палец ноги, вульгарность и так далее», — заявил автор публикации.

В сентябре Влад Лисовец назвал черты стильного человека.

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