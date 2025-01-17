Стилист Лисовец оценил современные тренды словами «голые жопы и вульгарность»

Российский стилист Влад Лисовец оценил современные тренды словами «голые жопы и вульгарность». Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

52-летний знаток моды высказался о своих любимых брендах. В том числе он упомянул немецкую марку Jil Sander, приложив снимки из ее коллекций.

При этом эксперт сравнил продукцию предпочитаемых им компаний с современными трендами. «Их [любимых брендов] философия меня поднимает ввысь, отрывает от земли, заставляет понимать, что еще не все превратилось в #trend — толстые голые жопы, губы, брови с палец ноги, вульгарность и так далее», — заявил автор публикации.

В сентябре Влад Лисовец назвал черты стильного человека.

