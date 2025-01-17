Стюардесса сделала фото на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в черных пиджаке и платье-мини. Свой образ девушка дополнила собранными в хвост волосами и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Великолепная», «Красивая», «Потрясающая», «Вау, очень симпатичная», «Милая», — написали они.

Ранее российская стюардесса раскрыла плюсы работы в авиации. По словам бортпроводницы, этой работе стоит посвятить минимум три года жизни, поскольку за это время можно будет увидеть все континенты. При этом не придется беспокоиться о визах и билетах — за это отвечает авиакомпания.

