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20:17, 17 января 2025Мир

Трамп подтвердил перенос инаугурации

Трамп подтвердил перенос инаугурации в помещение из-за сильных холодов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия из-за сильных холодов, а также заявил, что президентский парад пройдет на ближайшей спортивной арене. Об этом сообщает Reuters.

«Я приказал, чтобы моя инаугурационная речь, в дополнение к молитвам и другим речам, была произнесена в ротонде Капитолия США, которую также использовал 40-й американский президент Рональд Рейган в 1985 году из-за очень холодной погоды», — отметил политик.

Трамп также подчеркнул, что различные высокопоставленные лица и гости мероприятия «будут доставлены в Капитолий».

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что инаугурация Трампа может быть перенесена в помещение из-за сильных холодов. Отмечается, что в день мероприятия температура будет составлять минимум -13 градусов, но может прогреться до -5, ожидается сильный и холодный ветер.

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