Трамп подтвердил перенос инаугурации в помещение из-за сильных холодов

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия из-за сильных холодов, а также заявил, что президентский парад пройдет на ближайшей спортивной арене. Об этом сообщает Reuters.

«Я приказал, чтобы моя инаугурационная речь, в дополнение к молитвам и другим речам, была произнесена в ротонде Капитолия США, которую также использовал 40-й американский президент Рональд Рейган в 1985 году из-за очень холодной погоды», — отметил политик.

Трамп также подчеркнул, что различные высокопоставленные лица и гости мероприятия «будут доставлены в Капитолий».

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что инаугурация Трампа может быть перенесена в помещение из-за сильных холодов. Отмечается, что в день мероприятия температура будет составлять минимум -13 градусов, но может прогреться до -5, ожидается сильный и холодный ветер.