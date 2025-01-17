Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:53, 17 января 2025Мир

В США заявили о переносе инаугурации Трампа

NYT: Инаугурация Трампа может быть перенесена в помещение из-за холодной погоды
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / AP

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января, может быть перенесена в ротонду Капитолия из-за холодной погоды. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Должностные лица, участвующие в инаугурации Трампа, могут перенести его присягу в ротонду Капитолия из-за проблем с погодой. Ожидается, что в этот день температура будет составлять минимум -13 градусов, но может прогреться до -5. Кроме того, по прогнозу в этот день будет сильный и холодный ветер», — передает издание.

Как отмечают авторы материала, последним президентом, который принимал присягу в помещении из-за плохой погоды, был Рональд Рейган в 1985 году, и его инаугурационный парад был отменен.

Ранее стало известно, что команда Трампа завершает работу над пакетом жестких указов по вопросам иммиграции, которые будут опубликованы в первые часы после инаугурации. Меры коснутся иммигрантов, уже проживающих в США, а также мигрантов, ищущих убежища на американо-мексиканской границе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах Трампа объявить чрезвычайное положение в США

      Tesla Cybertruck признали незаконным в Великобритании

      Россиянин избил до смерти отца металлической дубинкой и попал в СИЗО

      В ЕС отвергли существование Украины

      Россиянам раскрыли повышающую риск диабета распространенную привычку

      Жители российского города пожаловались на фекально-кипяточный потоп в доме

      Гоар Аветисян прогулялась по пляжу в полупрозрачном платье

      Мужчина напился на мальчишнике, надел платье и помочился на попутчицу в самолете

      Жену Ходорковского и их детей захотели выписать из квартиры в Москве

      В США перечислили преимущества российской «Черной дыры»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше