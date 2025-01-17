В США заявили о переносе инаугурации Трампа

NYT: Инаугурация Трампа может быть перенесена в помещение из-за холодной погоды

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января, может быть перенесена в ротонду Капитолия из-за холодной погоды. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Должностные лица, участвующие в инаугурации Трампа, могут перенести его присягу в ротонду Капитолия из-за проблем с погодой. Ожидается, что в этот день температура будет составлять минимум -13 градусов, но может прогреться до -5. Кроме того, по прогнозу в этот день будет сильный и холодный ветер», — передает издание.

Как отмечают авторы материала, последним президентом, который принимал присягу в помещении из-за плохой погоды, был Рональд Рейган в 1985 году, и его инаугурационный парад был отменен.

Ранее стало известно, что команда Трампа завершает работу над пакетом жестких указов по вопросам иммиграции, которые будут опубликованы в первые часы после инаугурации. Меры коснутся иммигрантов, уже проживающих в США, а также мигрантов, ищущих убежища на американо-мексиканской границе.