В США раскрыли первые действия Трампа после инаугурации

СNN: Трамп начнет жесткую иммиграционную кампанию в первые часы своего правления

Команда избранного президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом жестких указов по вопросам иммиграции. Они будут опубликованы в первые часы после инаугурации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Меры коснутся иммигрантов, уже проживающих в Соединенных Штатах, и мигрантов, ищущих убежища на границе США и Мексики. CNN раскрыл, что план включает в себя проверки иммиграционной и таможенной служб США в крупных мегаполисах, отправку дополнительных ресурсов Пентагона на южную границу страны, введение дополнительных ограничений на въезд.

По словам источников, новая администрация на начальном этапе сосредоточится на нелегальных иммигрантах с криминальным прошлым в крупных мегаполисах, таких как Вашингтон, округ Колумбия, Денвер и Чикаго.

Отмечается, что одной из ключевых целей для новой администрации станут так называемые города-убежища. Этот термин применяется к юрисдикциям, в которых действуют политики, предпочитающие ограничить сотрудничество с федеральным иммиграционным контролем или участие в его действиях.

В декабре Трамп сообщил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии границы США для нелегальных мигрантов. Он также рассказал, что власти США намерены в течение четырех лет депортировать всех незаконных мигрантов. По его словам, массовая депортация нелегалов начнется 20 января, когда он официально вступит в свою должность.