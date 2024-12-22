Трамп захотел закрыть границу для нелегалов в первый день президентства

Трамп заявил, что в первый день президентства закроет границу США для нелегалов

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии границы США для нелегальных мигрантов. Об этом политик упомянул на конференции Turning Point USA в штате Аризона, пишет РИА Новости.

«В мой первый день в Овальном кабинете я подпишу исторический пакет указов о закрытии нашей границы для нелегальных мигрантов», — отметил он.

В начале декабря Дональд Трамп рассказал, что власти США намерены в течение четырех лет депортировать всех незаконных мигрантов. По его словам, массовая депортация нелегалов начнется 20 января, когда он официально вступит в свою должность.

В ноябре избранный президент США в соцсетях подтвердил планы о введении в стране чрезвычайного положения. Трамп положительно отреагировал на пост политика Тома Фиттона, указавшего, что новый глава Белого дома может установить режим ЧП для борьбы с нелегальной миграцией.