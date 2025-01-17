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18:57, 17 января 2025Мир

Трампа назвали задирой

NYT: Трамп ведет себя как задира, угрожая своим союзникам на мировой арене
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп ведет себя как задира, угрожая своим союзникам на мировой арене повышением торговых пошлин и захватом их территорий. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Трамп ведет себя как задира, когда угрожает своим союзникам, в частности, Канаде и Мексике, высокими торговыми пошлинами, Дании и Панаме захватом Гренландии и Панамского канала, а также развивающимся странам закрытием доступа к рынку США», — отмечается в материале.

По словам авторов материала, подобная «агрессивная, а не конструктивная» внешняя политика США под руководством Трампа «подрывает репутацию» Вашингтона как надежного союзника. Они пояснили, что из-за этого другие страны могут начать задумываться, «стоит ли им подстраховываться от действий непредсказуемой сверхдержавы, которая почти наверняка подорвет экономику и всеобщую безопасность».

14 января республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, позволяющий Трампу сразу после вступления в должность начать переговоры о покупке Гренландии. Документ получил название Make Greenland Great Again Act («Сделаем Гренландию снова великой»). Авторами выступили члены Палаты представителей Энди Оглс и Диана Харшбаргер.

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