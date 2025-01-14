В США подготовили законопроект о покупке Гренландии

Reuters: В Конгрессе подготовили для Трампа законопроект о покупке Гренландии

Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, позволяющий избранному американскому президенту Дональду Трампу сразу после вступления в должность начать переговоры о покупке Гренландии, пишет Reuters со ссылкой на копию документа.

По данным издания, законопроект получил название Make Greenland Great Again Act («Сделаем Гренландию снова великой»). Авторами документа выступили члены Палаты представителей Энди Оглс и Диана Харшбаргер. По состоянию на утро 13 января его поддержали 10 законодателей.

В законопроекте есть пункт, который позволит Трампу после вступления в должность начать «переговоры с Королевством Дания с целью приобретения Соединенными Штатами Гренландии».

Ранее издание Politico писало, что приобретение Гренландии станет плохой сделкой для Трампа, так как Соединенные Штаты уже получают от острова все, что хотят.