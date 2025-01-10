Трампу предрекли «плохую сделку» по покупке Гренландии

Politico: Приобретение Гренландии станет плохой сделкой для Трампа

Приобретение Гренландии станет плохой сделкой для избранного президента США Дональда Трампа, так как Соединенные Штаты уже получают от острова все, что хотят. Об этом пишет Politico.

Авторы отмечают, что Дональду Трампу нужно быть осторожнее в своих желаниях, так как Дании сейчас приходится осуществлять надзор за внешней политикой и безопасностью бывшей колонии. Копенгаген оплачивает около половины бюджета острова.

«Это обходится примерно в 750 миллионов — один миллиард долларов в год. Дональду Трампу не нравятся невыгодные сделки, верно?» — сказал Йон Рабек-Клемменсен, доцент Датского королевского колледжа обороны.

«Захват Гренландии — будь то путем покупки или применения силы — на самом деле не улучшит перспективы Вашингтона. У США есть три основные цели в Гренландии, и на сегодня они успешно достигнуты», — говорится в материале.

Во-первых, космическая база Питуффик (ранее известная как авиабаза Туле) является важным военным объектом для систем раннего предупреждения и военно-воздушных сил над Арктическим регионом. Кроме того, под давлением США Дания запретила государственной компании из Китая разрабатывать три проекта аэропортов на острове, сославшись на то, что это может создать угрозу безопасности.

«США уже получают то, что хотят. И это дешево», — заключил Рабек-Клемменсен.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что связалась с Дональдом Трампом после его слов о находящейся под датской юрисдикцией Гренландии и предложила поговорить.