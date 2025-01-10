Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:44, 10 января 2025Мир

Трампу предрекли «плохую сделку» по покупке Гренландии

Politico: Приобретение Гренландии станет плохой сделкой для Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Приобретение Гренландии станет плохой сделкой для избранного президента США Дональда Трампа, так как Соединенные Штаты уже получают от острова все, что хотят. Об этом пишет Politico.

Авторы отмечают, что Дональду Трампу нужно быть осторожнее в своих желаниях, так как Дании сейчас приходится осуществлять надзор за внешней политикой и безопасностью бывшей колонии. Копенгаген оплачивает около половины бюджета острова.

«Это обходится примерно в 750 миллионов — один миллиард долларов в год. Дональду Трампу не нравятся невыгодные сделки, верно?» — сказал Йон Рабек-Клемменсен, доцент Датского королевского колледжа обороны.

«Захват Гренландии — будь то путем покупки или применения силы — на самом деле не улучшит перспективы Вашингтона. У США есть три основные цели в Гренландии, и на сегодня они успешно достигнуты», — говорится в материале.

Во-первых, космическая база Питуффик (ранее известная как авиабаза Туле) является важным военным объектом для систем раннего предупреждения и военно-воздушных сил над Арктическим регионом. Кроме того, под давлением США Дания запретила государственной компании из Китая разрабатывать три проекта аэропортов на острове, сославшись на то, что это может создать угрозу безопасности.

«США уже получают то, что хотят. И это дешево», — заключил Рабек-Клемменсен.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что связалась с Дональдом Трампом после его слов о находящейся под датской юрисдикцией Гренландии и предложила поговорить.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор сообщил о горящем третий день после атаки ВСУ предприятии

      В России прошли молебны об очищении Черного моря от мазута

      Папарацци сняли интимный момент между 51-летней Хайди Клум и ее 35-летним мужем на пляже

      Набросившегося с молотками на школьников в Балаганске подростка отправят в спецучреждение

      Россиянина осудят за получение коммерческого подкупа в особо крупном размере

      Появились подробности о «вызывающем серьезные вопросы» ЧП в Курске

      Непомнящий оценил дресс-код ФИДЕ

      Россиян предупредили о представляющихся работодателями мошенниках

      Байден предложил Харрис рассказать о лесных пожарах в Калифорнии фразой «жгите»

      Спрос на один вид кредитов вырос больше чем на четверть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше