Турист оголился в общественном месте в Таиланде и вызвал гнев в сети

Иностранный турист оголился в общественном месте на популярном тайском курорте Пхукет и вызвал гнев в сети. Соответствующее фото размещено на странице The Phuket Times на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на него обратило внимание издание The Thaiger.

На опубликованном в сети снимке мужчина стоит со спущенными шортами и оголенными ягодицами в красном автобусе. «Иностранный турист спустил шорты и показал свой зад. Ему плевать на всех», — говорится в подписи к фото.

Дополнительных подробностей о том, когда именно произошел инцидент и кто изображен на снимке, издание не приводит. Местные жители раскритиковали в сети поведение мужчины.

«Иностранные туристы на Пхукете в наши дни ужасны», «Это разрушает прекрасную культуру Таиланда», «Он что, купил шорты не того размера?», «Я действительно хочу знать, сделал бы он это в своей собственной стране», — написали возмущенные юзеры в комментариях.

Это не первый подобный случай в популярной у туристов азиатской стране. В июне 2024 года британский турист позагорал голым посреди города и возмутил местных жителей.

