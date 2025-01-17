Турист разозлился из-за сорванного отпуска, пригрозил разбить самолет и попал в тюрьму

CNA: Турист попал в тюрьму в Сингапуре из-за угрозы разбить самолет

Австралийский турист попал в тюрьму в Сингапуре после того, как дважды пригрозил разбить самолет из-за сорванного отпуска. Подробности сообщило агентство Channel News Asia (CNA).

20 ноября 2024 года 36-летний Монкрифф Марли Кертис Филипп летел из Перта, Австралия, на тайский курорт Пхукет через Сингапур. Во время пересадки пассажир узнал, что ему отказали во въезде за границу, потому что в его паспорте оказалась вырвана страница с визами.

Монкриффа обязали вернуться в Австралию другим рейсом, однако он разозлился и заявил: «Я хочу, чтобы самолет разбился и все не выжили». Бортпроводница услышала угрозу, и его сняли с рейса.

Багаж мужчины обыскали, но ничего компрометирующего в нем не нашли. В ожидании следующего рейса Монкрифф в разговоре со своей девушкой снова пригрозил разбить самолет. Офицер полиции попыталась успокоить мужчину, но тот стал проситься в тюрьму и заявил, что не хочет жить.

Тогда пассажира арестовали, и он пошел под суд. 15 января его приговорили к восьми неделям тюремного заключения.

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