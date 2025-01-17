У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

Aviation Safety Network: У летевшего из Гонконга самолета отказал двигатель

У самолета авиакомпании Air Atlanta Icelandiс отказал двигатель во время полета. Об этом пишет портал Aviation Safety Network.

Инцидент произошел с летевшим из Гонконга в Дубай лайнером в четверг, 16 января. После взлета экипаж доложил об отказе одного из четырех двигателей. В момент случившегося на борту лайнера находились пассажиры.

Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета. Отмечается, что посадка прошла благополучно.

Ранее следовавший из-за рубежа в Москву самолет авиакомпании Fly One Armenia резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Еревана в российскую столицу Airbus A320 в пятницу, 17 января. Экипаж доложил диспетчерам о больном пассажире на борту и решил следовать на незапланированный аэродром.

