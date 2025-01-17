Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:37, 17 января 2025Россия

Участник СВО из Дагестана 21 день оборонял блиндаж

Дагестанский боец Абдулаев 21 день оборонял блиндаж в зоне спецоперации
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) из Дагестана Магомед Абдулаев 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от противника. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на администрацию Буйнакского района.

«Нам удалось найти этого героя — им оказался гвардии младший сержант Магомед Абдурахманович Абдулаев из села Каранай Буйнакского района», — говорится в сообщении администрации.

Там пояснили, что военнослужащий докладывал о применении тяжелого вооружения украинских солдат. При помощи его координат удалось уничтожить одну из рот противника.

Ранее стало известно, что пленный украинский военнослужащий Николай Поцелуйко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины включило его в специально сформированную группу пожилых и неопытных военнослужащих и отправило на заведомо невыполнимое задание.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп подтвердил перенос инаугурации

      Tesla Cybertruck признали незаконным в Великобритании

      Россиянин избил до смерти отца металлической дубинкой и попал в СИЗО

      Стало известно о планах Трампа объявить чрезвычайное положение в США

      В ЕС отвергли существование Украины

      Россиянам раскрыли повышающую риск диабета распространенную привычку

      Жители российского города пожаловались на фекально-кипяточный потоп в доме

      Гоар Аветисян прогулялась по пляжу в полупрозрачном платье

      Мужчина напился на мальчишнике, надел платье и помочился на попутчицу в самолете

      Жену Ходорковского и их детей захотели выписать из квартиры в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше