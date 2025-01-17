Участник СВО из Дагестана 21 день оборонял блиндаж

Дагестанский боец Абдулаев 21 день оборонял блиндаж в зоне спецоперации

Участник специальной военной операции (СВО) из Дагестана Магомед Абдулаев 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от противника. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на администрацию Буйнакского района.

«Нам удалось найти этого героя — им оказался гвардии младший сержант Магомед Абдурахманович Абдулаев из села Каранай Буйнакского района», — говорится в сообщении администрации.

Там пояснили, что военнослужащий докладывал о применении тяжелого вооружения украинских солдат. При помощи его координат удалось уничтожить одну из рот противника.

Ранее стало известно, что пленный украинский военнослужащий Николай Поцелуйко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины включило его в специально сформированную группу пожилых и неопытных военнослужащих и отправило на заведомо невыполнимое задание.