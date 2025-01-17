Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 17 января 2025Россия

В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина в соцопросах

Пресс-секретарь Песков: Рейтинги Путина говорят о его поддержке населением
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Высокие рейтинги президента России Владимира Путина говорят о его поддержке населением. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

По данным первого опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения, о доверии к Путину высказались 78,3% россиян.

Песков предположил, что рейтинги Путина связаны со специальной военной операцией. Представитель Кремля назвал боевые действия воодушевляющим население фактором.

По итогам 2024 года Путин стал политиком года в России. Об этом высказсля каждый второй житель страны. Глава государства занимает первую строчку рейтинга с 2006 года.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Космический корабль Starship взорвался во время тестового полета. Что стало причиной катастрофы детища Илона Маска?

      В Кремле высказались о сотрудничестве Украины и Британии на Азове

      В Кремле оценили вероятность приглашения Украины в НАТО из-за договора с Британией

      Мужчинам и женщинам порекомендовали эффективные методы лечения облысения

      Байден перепутал атаку ХАМАС на Израиль с терактами 11 сентября

      В США заявили о «невыносимо высоком» риске прямой военной конфронтации с Россией

      В Кремле оценили возможность изменений позиций США по украинскому конфликту

      В Японии заявили о безвыходном положении Украины на поле боя

      В Кремле связали ситуацию в зоне СВО и рейтинг Путина

      В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина в соцопросах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше