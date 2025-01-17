В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина в соцопросах

Пресс-секретарь Песков: Рейтинги Путина говорят о его поддержке населением

Высокие рейтинги президента России Владимира Путина говорят о его поддержке населением. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

По данным первого опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения, о доверии к Путину высказались 78,3% россиян.

Песков предположил, что рейтинги Путина связаны со специальной военной операцией. Представитель Кремля назвал боевые действия воодушевляющим население фактором.

По итогам 2024 года Путин стал политиком года в России. Об этом высказсля каждый второй житель страны. Глава государства занимает первую строчку рейтинга с 2006 года.