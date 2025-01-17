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12:31, 17 января 2025Мир

В Кремле высказались о военном продвижении Британии к границам России

Песков: РФ волнует военное продвижение Британии по столетнему договору с Киевом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cpl Tim Laurence RAF / Reuters

Россию волнует продвижение британской военной инфраструктуры к государственным границам по договору о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий», — сказал он.

Однако, по словам представителя Кремля, договор не гарантирует членство Украины в НАТО.

Ранее Песков заявил, что Москва негативно воспринимает заявление Киева и Лондона о сотрудничестве на Азовском море. Он отметил, что Азов является внутренним морем России, поэтому о взаимодействии Британии и Украины в этой зоне не может быть и речи.

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