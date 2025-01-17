В Москве студент поджег себя на глазах у друзей

В Москве 17-летний студент поджег себя, пытаясь впечатлить друзей фокусом

Студент московского колледжа поджег себя, пытаясь произвести впечатление на друзей. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел рядом с торговым центром, расположенном на Ходынском бульваре. 17-летний москвич решил продемонстрировать друзьям фокус — пробежаться по улице в виде горящего факела. Он опрыскал себя освежителем воздуха, затем поджег свою одежду с помощью зажигалки.

Джинсы молодого человека тут же вспыхнули, после чего он начал бегать вокруг друзей, которые сочли его действия частью плана. Вскоре фокусник начал умолять прохожих о помощи.

Пострадавший получил серьезные ожоги бедер и паховой области и был госпитализирован в реанимационное отделение. Ему планируют делать пересадку кожи.

Ранее в Нижнем Новгороде девятилетний мальчик поджег себя от работающей газовой плиты. Ребенок опрокинул на себя бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, стоявшую возле работающей плиты, и загорелся.