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21:38, 17 января 2025Россия

В Москве студент поджег себя на глазах у друзей

В Москве 17-летний студент поджег себя, пытаясь впечатлить друзей фокусом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Студент московского колледжа поджег себя, пытаясь произвести впечатление на друзей. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел рядом с торговым центром, расположенном на Ходынском бульваре. 17-летний москвич решил продемонстрировать друзьям фокус — пробежаться по улице в виде горящего факела. Он опрыскал себя освежителем воздуха, затем поджег свою одежду с помощью зажигалки.

Джинсы молодого человека тут же вспыхнули, после чего он начал бегать вокруг друзей, которые сочли его действия частью плана. Вскоре фокусник начал умолять прохожих о помощи.

Пострадавший получил серьезные ожоги бедер и паховой области и был госпитализирован в реанимационное отделение. Ему планируют делать пересадку кожи.

Ранее в Нижнем Новгороде девятилетний мальчик поджег себя от работающей газовой плиты. Ребенок опрокинул на себя бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, стоявшую возле работающей плиты, и загорелся.

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