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07:39, 23 июня 2024Россия

Ребенок поджег себя от газовой плиты в российском городе

МЧС РФ: в Нижнем Новгороде 9-летний мальчик поджег себя от газовой плиты

Фото: МЧС России / Telegram

В частном доме в Нижнем Новгороде девятилетний мальчик поджег себя от работающей газовой плиты. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ребенок опрокинул на себя бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, стоявшую возле работающей плиты. В результате мальчик загорелся. Отец попытался спасти сына, однако тоже пострадал. Обоих госпитализировали с ожогами.

Ранее во Владивостоке семилетний ребенок-иностранец опрокинул на себя металлический мангал. Трагедия произошла в частном доме, который арендовала семья. По факту произошедшего в российском городе проводится доследственная проверка.

До того в Ленобласти пятилетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, упала лицом на мангал и получила серьезные ожоги. Ребенка поместили в ожоговое отделение, у него диагностировали двухпроцентный ожог лица и кистей.

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      Евгений Силаев
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