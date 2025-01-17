В отношении члена «Яблока» Льва Шлосберга завели дело за нарушение закона об иноагентах

В Пскове глава местного «Яблока» Шлосберг стал фигурантом уголовного дела

В Псковской области в отношении главы местного отделения «Яблока» Льва Шлосберга (признан Минюстом РФ иноагентом) завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает региональное управление следственного комитета Росси (СКР).

По данным следствия, будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, политик повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

23 ноября Шлосберга задержали в аэропорту Пскова из-за маркировки иноагента.