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13:44, 17 января 2025Силовые структуры

В отношении члена «Яблока» Льва Шлосберга завели дело за нарушение закона об иноагентах

В Пскове глава местного «Яблока» Шлосберг стал фигурантом уголовного дела
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Псковской области в отношении главы местного отделения «Яблока» Льва Шлосберга (признан Минюстом РФ иноагентом) завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает региональное управление следственного комитета Росси (СКР).

По данным следствия, будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, политик повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

23 ноября Шлосберга задержали в аэропорту Пскова из-за маркировки иноагента.

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