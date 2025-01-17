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23:34, 17 января 2025Мир

В Польше назвали истинную причину стремления Трампа завершить конфликт на Украине

Миллер: Трамп стремится завершить конфликт на Украине ради Нобелевской премии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп рассчитывает получить Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью Rzeczpospolita.

По его словам, получение награды — главная причина стремления республиканца положить конец конфликту. «Конечно, это его главная цель. Он мечтает о Нобелевской премии мира, и если он доведет эту войну до конца, то обязательно получит ее», — отметил Миллер.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Трамп захотел курировать «сделку века» по урегулированию конфликта на Украине, но у его будущей команды пока нет конкретного плана. Известно лишь, что новый глава Белого дома добивается открытия канала связи с российским лидером Владимиром Путиным.

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